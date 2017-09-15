Мэр Лондона призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность после теракта в метро

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Мэр Лондона Садик Хан призвал жителей столицы сохранять спокойствие и бдительность после теракта в метро на станции Parsons Green.

"Я призываю всех лондонцев сохранять спокойствие и оставаться бдительными", - написал он в пятницу на своей странице в Facebook. Мэр посоветовал жителям британской столицы проверить информацию о работе общественного транспорта, прежде чем ехать куда-либо.

"Наш город полностью осуждает отвратительных личностей, которые пытаются использовать террор, чтобы навредить нам и разрушить наш образ жизни. Лондон неоднократно доказал, что мы никогда не будем запуганы и побеждены терроризмом", - добавил он.

Взрыв в вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в 08:20 местного времени (10:20 мск). Полиция назвала его терактом. По данным лондонской службы скорой помощи, в результате взрыва госпитализированы 18 человек. Расследованием занимается контртерористическое подразделение Скотленд-Ярда.