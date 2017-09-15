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Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне

Международная панорама
15 сентября, 14:35 UTC+3 ТАСС

Президент США уверен, что "с террористами-неудачниками нужно обращаться гораздо жестче"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/Chris Kleponis/POOL

ТАСС, 15 сентября. Президент США Дональд Трамп подверг критике британские власти за недостаточно жесткую, по его мнению, борьбу с терроризмом, после происшедшего в пятницу взрыва в лондонском метро. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Еще одна атака в Лондоне, совершенная террористом-неудачником. Это больные и слабоумные люди, которые находились в поле зрения Скотленд-Ярда. Нужно действовать на опережение!" - уверен американский лидер.

По его мнению, "с террористами-неудачниками нужно обращаться гораздо жестче". "Интернет - это их основной инструмент, с помощью которого они вербуют сторонников. Мы должны перекрыть его!" - написал Трамп.

Взрыв в вагоне поезда на станции Parsons Green произошел в 08:20 местного времени (10:20 мск). Очевидцы сообщили о нескольких пострадавших в результате детонации и последующего возгорания, которые произошли в белом ведре, перевозимом в вагоне поезда. Со слов свидетелей, мощность взрыва была небольшой.

По данным лондонской службы скорой помощи, в результате инцидента госпитализированы 18 человек. Газета Daily Star сообщила, что полицейские обнаружили вторую бомбу.

Полиция Лондона объявила произошедший инцидент терактом. Его расследованием занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

ТАСС/Reuters/Ruptly

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