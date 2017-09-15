Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне

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Трамп выступил за ужесточение ограничений на въезд в США после теракта в ЛондонеМеждународная панорама 15 сентября, 15:08
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ТАСС, 15 сентября. Президент США Дональд Трамп подверг критике британские власти за недостаточно жесткую, по его мнению, борьбу с терроризмом, после происшедшего в пятницу взрыва в лондонском метро. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Еще одна атака в Лондоне, совершенная террористом-неудачником. Это больные и слабоумные люди, которые находились в поле зрения Скотленд-Ярда. Нужно действовать на опережение!" - уверен американский лидер.
Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 September 2017
По его мнению, "с террористами-неудачниками нужно обращаться гораздо жестче". "Интернет - это их основной инструмент, с помощью которого они вербуют сторонников. Мы должны перекрыть его!" - написал Трамп.
Взрыв в вагоне поезда на станции Parsons Green произошел в 08:20 местного времени (10:20 мск). Очевидцы сообщили о нескольких пострадавших в результате детонации и последующего возгорания, которые произошли в белом ведре, перевозимом в вагоне поезда. Со слов свидетелей, мощность взрыва была небольшой.
По данным лондонской службы скорой помощи, в результате инцидента госпитализированы 18 человек. Газета Daily Star сообщила, что полицейские обнаружили вторую бомбу.
Полиция Лондона объявила произошедший инцидент терактом. Его расследованием занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.