Четвертый теракт за полгода: взрыв в метро Лондона по случайности не привел к жертвам

ЛОНДОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Британскую столицу в пятницу потряс новый теракт - четвертый за последние полгода. На этот раз мишенью террористов стало лондонское метро - в самый час пик в вагоне, в котором люди ехали на работу, сработало взрывное устройство.

Сообщений о погибших нет, хотя многие получили ожоги. Специалисты говорят о том, что размах трагедии мог быть намного больше, если бы устройство взорвалось полностью.

Сообщение о взрыве на станции лондонского метро Parsons Green на юго-западе столицы поступило на пульт чрезвычайных служб в 08:20 по местному времени (10:20 мск). Свидетели произошедшего рассказали о том, что в одном из вагонов состава, направлявшегося в центр, сначала раздался взрыв, а за ним последовала вспышка огня.

Один из пассажиров, представившийся как Лукас, сообщил в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си: "Я услышал очень громкий взрыв. Я видел людей с небольшими травмами, ожогами лица, рук, ног".

Самодельная бомба

Буквально сразу в интернете появились фотографии самодельного взрывного устройства - около дверей на полу стояло завернутое в пакет из супермаркета дымящееся большое пластмассовое ведро, наподобие тех, в которых продают краску. Над ведром видны языки пламени. Примечательно, что никаких следов разрушений рядом не видно - расположенные в непосредственной близости сиденья не повреждены, пластиковая обшивка вагона не обуглена и не покрыта копотью.

Местом инцидента стала надземная станция, расположенная на зеленой ветке лондонского метро District, всего в пяти станциях от остановки Wimbledon, где летом ежегодно проводится известный на весь мир одноименный теннисный турнир, один из четырех в серии Большого шлема. Тот факт, что поезд находился на поверхности, помогло быстрее эвакуировать пассажиров из состава вместимостью 856 человек.

Паника и давка

Свидетели произошедшего рассказали, что сразу после взрыва начались паника и давка. "Станция метро была полностью заполнена, это был час пик, некоторые люди начали толкаться и ругаться, я видел женщину, которой врачи оказывали помощь", - приводит агентство Пресс Ассошиэйшн слова Ричарда Айлмера-Холла, который находился в момент инцидента на станции.

Со ссылкой на врачей, телеканал Sky News сообщил, что травмы, полученные людьми, были двух типов - ожоги и от давки. Однако более детальной информации на данный момент нет. Известно лишь, что в больницы были доставлены 18 пострадавших. Их жизням ничего не угрожает.

Не исключено, что пострадавших могло быть и больше. Источники того же телеканала сообщили, что взрывное устройство сдетонировало не полностью.

На данный момент неизвестно, есть ли среди пострадавших граждане России, сообщил ТАСС представитель посольства РФ. "Мы направили запрос в полицию Лондона. Ждем ответа, он пока не поступил", - сказал дипломат. На своем сайте диппредставительство "настоятельно рекомендует гражданам избегать район станции и близлежащие кварталы".

Исполнителя ищут

Сначала по традиции случившееся называли просто "инцидентом". Впрочем, спустя пару часов полиция признала: речь снова идет о теракте. "На данный момент мы расцениваем произошедшее как теракт. Контртеррористическое подразделение Службы столичной полиции берет на себя ответственность за ведение этого расследования", - сообщил представитель Скотленд-Ярда.

Позже глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули уточнил, что произошла детонация самодельного взрывного устройства. Он уточнил, что подозреваемый в совершении теракта разыскивается. Ведется анализ информации с видеокамер наружного наблюдения.

Сразу же вслед за терактом вышло заявление британского премьер-министра Терезы Мэй. "Мои мысли с теми, кто получил ранения на станции Parsons Green, и экстренными службами, которые мужественно реагируют на этот террористический акт", - написала она в "Твиттере".

Премьер срочно вернулась в Лондон из своего избирательного округа, где британские политики по традиции проводят каждую пятницу. В 13:00 (15:00 мск) она проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

Волна терактов

С марта Великобританию накрыла волна терактов, в которых погибли десятки человек. Уровень террористической угрозы определен сейчас как "серьезный". Выше него только "критический".

По последним данным МВД, с июня 2016 по июнь 2017 года количество арестов в Великобритании, связанных с преступлениями на почве терроризма, возросло на 68%, были арестованы 379 человек.

За предыдущие 12 месяцев были арестованы 226 человек. Это включает в себя 12 арестов, произведенных в связи с мартовским терактом на Вестминстерском мосту в Лондоне, 23 ареста - в связи с терактом в Манчестере, совершенном 22 мая, 21 арест был проведен после теракта на Лондонском мосту в центре британской столицы 3 июня, а также один - после теракта вблизи мечети в Финсбери-парке.