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Скапаротти и Герасимов обсудили прозрачность военных учений

Международная панорама
15 сентября, 15:01 дата обновления: 15 сентября, 15:24 UTC+3

Военные лидеры договорились продолжать взаимодействовать по военным линиям коммуникации в дальнейшем

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ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Верховный главнокомандующий Обычными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти обсудил в четверг с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым необходимость обеспечения прозрачности военных учений, которые проводят НАТО и Россия. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель штаба Верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе.

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"Военные лидеры использовали канал между Верховным главнокомандующий ОВС и начальником Генштаба, чтобы способствовать предсказуемости и прозрачности. Они обсудили необходимость [обеспечения] прозрачности [военных] учений", - информировали в штабе.

"Беседа демонстрирует взаимный интерес в поддержании контактов по военным линиям на фоне политики НАТО по [обеспечению] прозрачности и наряду с действующим диалогом на политическом уровне с российским руководством. Генерал Герасимов и генерал Скапаротти договорились продолжать взаимодействовать по военным линиям коммуникации в дальнейшем", - добавил представитель штаба.

Как сообщили в четверг в Минобороны РФ, Герасимов также "довел информацию генералу Кертису Скапарротти о начале совместных стратегических учений "Запад-2017", акцентировав внимание собеседника на плановом и оборонительном характере учения".

Масштабные стратегические учения "Запад-2017" начались в четверг на территории России и Белоруссии. Отработка тактических эпизодов с боевыми стрельбами, применением сил и средств авиации и войск ПВО пройдет на трех полигонах в России (Лужский, Струги Красные и Правдинский), а также на шести белорусских полигонах (Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский) и на участке местности Дретунь. В маневрах задействованы до 12,7 тыс. военных (около 7,2 тыс. человек от Белоруссии и около 5,5 тыс. военных от России), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

Основные цели учений - совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов. Учения продлятся до 20 сентября.

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Герасимов, Валерий Васильевич
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