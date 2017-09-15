Сайдик заявил о продвижении в вопросе обмена пленных в Донбассе

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Мартин Сайдик сообщил о наличии подвижек в решении вопроса обмена пленных в Донбассе.

"Даже если вы не верите, я вам говорю: "Да", - сообщил он в пятницу корреспонденту ТАСС, отвечая на вопрос о том, есть ли какой-то прогресс в вопросе обмена пленными.

Сайдик отметил, что контактная группа провела работу по установлению "реального списка людей, которые подлежат обмену". Одновременно он признал, что "окончательного списка не будет, потому что люди освобождаются, умирают, и можно говорить только о приблизительном списке".

В то же время спецпредставитель председателя ОБСЕ отказался назвать точное количество людей в списках, пояснив, что не желает становиться заложником этих цифр. "Потому что это опасно, ведь это все люди", - пояснил он.

Вопрос обмена пленными по формуле "всех на всех" является одним из основных пунктов Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.