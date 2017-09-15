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ЕС внес в санкционный список КНДР три новые организации и одного человека

Международная панорама
15 сентября, 17:18 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 15, сентября. /ТАСС

В частности, в черный список попали департамент пропаганды и агитации КНДР, центральная военная комиссия Рабочей партии Кореи и департамент организации и управления

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БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Евросоюз расширил санкции в отношении КНДР, добавив в черный список еще одного человека и три организации. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Совета ЕС.

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"Совет добавил в список одного человека и три компании - департамент пропаганды и агитации, центральную военную комиссию Рабочей партии Кореи и департамент организации и управления, - в соответствии с частью новых санкций, принятых резолюцией 2375 Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении Совета.

Таким образом, как поясняет ЕС, в черном списке для КНДР в настоящее время находятся 63 человека и 53 организации, в отношении которых введены санкции Совбеза ООН. Кроме того, ЕС самостоятельно ввел ограничительные меры против 41 человека и шести компаний.

Совет ЕС уточняет, что речь идет о поддержке резолюции Совбеза ООН 2375, одобренной 11 сентября 2017 года. Она предусматривает расширение секторальных санкций, принятых в соответствии с резолюцией Совбеза ООН от 5 августа этого года. В частности, речь идет об ужесточении ограничений в торговой сфере, а также наложении запрета на работу совместных предприятий с участием иностранных компаний, банков и ограничении их "возможностей по доступу к международным рынкам и получении прибыли".

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ЕС готовит новые самостоятельные санкции в отношении КНДР

Ранее в пятницу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз готовит новые самостоятельные санкции в отношении Пхеньяна в связи с новым запуском баллистической ракеты. "Несмотря на то, что нынешние ограничительные меры ЕС в отношении КНДР уже являются наиболее жесткими, мы работаем над новыми автономными мерами в дополнение к решениям, принятым ООН. Наша работа будет ускорена еще больше из-за последнего запуска", - отметила она.

КНДР в пятницу утром осуществила очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. По данным японского правительства, она была запущена из района аэропорта Сунан рядом с Пхеньяном, преодолев расстояние около 3,7 тыс. км, траектория полета составила почти 800 км.

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Персоны
Могерини, Федерика
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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