Мэй: уровень террористической угрозы в Великобритании сохранится на "серьезном" уровне

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ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Уровень террористической угрозы в Великобритании сохранится на "серьезном" уровне после теракта в лондонском метро на станции Parsons Green. Об этом в пятницу заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй после проведенного заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA.
"Уровень угрозы остается "серьезным" - это означает, что вероятность террористического акта очень высока", - сказала она, призвав граждан оставаться бдительными, и попросила свидетелей теракта передать полиции любые фото- и видеоматериалы, которые им удалось заснять.
Взрыв в вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в 08:20 по местному времени (10:20 мск). Полиция Лондона объявила инцидент терактом. Его расследованием занимается контртерористическое подразделение Скотленд-Ярда.
С марта Великобританию накрыла волна терактов, жертвами которых стали десятки человек. Уровень террористической угрозы определен сейчас как "серьезный". Выше него только "критический".