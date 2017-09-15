Мэй: уровень террористической угрозы в Великобритании сохранится на "серьезном" уровне

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Уровень террористической угрозы в Великобритании сохранится на "серьезном" уровне после теракта в лондонском метро на станции Parsons Green. Об этом в пятницу заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй после проведенного заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

"Уровень угрозы остается "серьезным" - это означает, что вероятность террористического акта очень высока", - сказала она, призвав граждан оставаться бдительными, и попросила свидетелей теракта передать полиции любые фото- и видеоматериалы, которые им удалось заснять.

Взрыв в вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в 08:20 по местному времени (10:20 мск). Полиция Лондона объявила инцидент терактом. Его расследованием занимается контртерористическое подразделение Скотленд-Ярда.

С марта Великобританию накрыла волна терактов, жертвами которых стали десятки человек. Уровень террористической угрозы определен сейчас как "серьезный". Выше него только "критический".