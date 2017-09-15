Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро

ТАСС, 15 сентября. Британские службы безопасности установили личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на источники в службах безопасности.

"Источники в службах безопасности сообщили, что с помощью видеозаписи с камер наблюдения они установили личность подозреваемого в причастности к взрыву на станции лондонского метро Parsons Green", - цитирует телеканал сообщение своего корреспондента Марка Уайта, оставленное им на его странице в Twitter.

Взрыв в вагоне поезда произошел в 08:20 местного времени (10:20 мск). По данным лондонской службы скорой помощи, пострадали и были госпитализированы 22 человека, в том числе дети. Полиция Лондона назвала инцидент терактом. Его расследованием занимается контртерористическое подразделение Скотленд-Ярда.