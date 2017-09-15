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Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро

Международная панорама
15 сентября, 17:11 дата обновления: 15 сентября, 17:23 UTC+3

Подробности о предполагаемом злоумышленнике пока не раскрываются

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 15 сентября. Британские службы безопасности установили личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на источники в службах безопасности.

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"Источники в службах безопасности сообщили, что с помощью видеозаписи с камер наблюдения они установили личность подозреваемого в причастности к взрыву на станции лондонского метро Parsons Green", - цитирует телеканал сообщение своего корреспондента Марка Уайта, оставленное им на его странице в Twitter.

Взрыв в вагоне поезда произошел в 08:20 местного времени (10:20 мск). По данным лондонской службы скорой помощи, пострадали и были госпитализированы 22 человека, в том числе дети. Полиция Лондона назвала инцидент терактом. Его расследованием занимается контртерористическое подразделение Скотленд-Ярда.

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