Трамп высказался против того, чтобы цепная миграция предусматривалась в законе

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Ни один закон не должен предусматривать возможность так называемой цепной миграции. Об этом в пятницу в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

"Ни один закон по иммиграции не должен включать в себя цепную миграцию", - написал он.

Ранее Трамп опроверг информацию о достижении договоренности между правящей Республиканской партии и оппозиционной Демократической партией по вопросу о защите от депортации детей находящихся в стране нелегальных иммигрантов. До этого Белый дом отменил соответствующую программу, введенную предшественником Трампа Бараком Обамой. Нынешний хозяин Белого дома утверждает, что Конгресс США должен принять закон, регламентирующий пребывание в стране незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними.

Под цепной иммиграцией понимается переезд членов семьи мигранта в страну, где он работает.