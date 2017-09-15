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Трамп высказался против того, чтобы цепная миграция предусматривалась в законе

Международная панорама
15 сентября, 17:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, сентября. /ТАСС

Президент США подчеркнул, что такого положения не должно быть "ни в одном законе по иммиграции"

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ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Ни один закон не должен предусматривать возможность так называемой цепной миграции. Об этом в пятницу в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

"Ни один закон по иммиграции не должен включать в себя цепную миграцию", - написал он.

Ранее Трамп опроверг информацию о достижении договоренности между правящей Республиканской партии и оппозиционной Демократической партией по вопросу о защите от депортации детей находящихся в стране нелегальных иммигрантов. До этого Белый дом отменил соответствующую программу, введенную предшественником Трампа Бараком Обамой. Нынешний хозяин Белого дома утверждает, что Конгресс США должен принять закон, регламентирующий пребывание в стране незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними.

Под цепной иммиграцией понимается переезд членов семьи мигранта в страну, где он работает.

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Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
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