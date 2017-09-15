Оппозиционер Некляев арестован на семь суток в Минске

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МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты, поэт Владимир Некляев арестован на семь суток. Об этом в пятницу информирует правозащитный центр "Весна".
Со своей стороны, как сообщила журналистам жена политика Ольга Некляева, точно сказать, за что политика привлекли к административной ответственности, пока нельзя, по-видимому, это связано с его активным участием в несанкционированной акции против учений "Запад-2017" в Минске 8 сентября.
"Точно известно, что он находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина", - сказала Некляева, сообщив, что информацию получила от дежурного адвоката из суда Советского района Минска. Первые штрафы и повестки участники акции начали получать два дня назад.
В Минске 8 сентября прошла акция оппозиции "За мирную Белоруссию" против военных белорусско-российских учений "Запад-2017", которые проходят с 14 по 20 сентября на шести полигонах и двух участках местности Белоруссии и трех полигонах России. В акции приняли участие более 100 человек, в том числе оппозиционные политики и активисты.