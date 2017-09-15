Тиллерсон: такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям

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ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утверждает, что такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям и вмешиваются в их выборы. С таким заявлением руководитель американского внешнеполитического ведомства выступил в пятницу в Вашингтоне перед министерской встречей Сообщества демократий.
"Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям, атакуя фундаментальные основы нашей демократии: вмешиваясь в наши честные и свободные выборы. Мы поддерживаем наших демократических партнеров и работаем вместе ради сохранения демократии от вмешательства в дальнейшем", - сказал он.