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Сайдик: направление сил ООН в Донбасс имеет смысл только в контексте минских соглашений

Международная панорама
15 сентября, 18:55 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, сентября. /ТАСС

По словам спецпредставителя председателя ОБСЕ в контактной группе, проблема усиления безопасности миссии действительно существует

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КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Направление миротворцев ООН для обеспечения безопасности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе не может рассматриваться в отрыве от минских соглашений. Такое мнение высказал в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Мартин Сайдик.

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"Я лично думаю, что это интересный шаг, интересное предложение, которое отражает ту ситуацию, которая сложилась", - ответил он на вопрос относительно идеи, высказанной президентом РФ.

По словам Сайдика, проблема усиления безопасности миссии действительно существует. "Мы это видели в последнее время, мы там, как известно, даже потеряли одного человека. Поэтому говорить, что с безопасностью СММ все в порядке, было бы неправильно", - сказал он.

При этом Мартин Сайдик считает, что миротворцы ООН должны находиться именно на всей территории Донбасса. "Для обеспечения безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ мандаты ОБСЕ и ООН должны иметь сходство, а мандат ОБСЕ, как известно, включает в том числе и мониторинг на границе между Украиной и Россией".

Он отметил, что идея размещения миротворцев уже благоприятно встречена в мире. "Это значимый шаг, и, как вы видели, это предложение получило довольно положительный отклик в мировом сообществе, потому что, как я думаю, это важный ход, который способствовал бы осуществлению Минских соглашений".

В этой связи Сайдик особо подчеркнул, что данную идею "голубых касок" в Донбассе он видит исключительно в контексте реализации минских соглашений. "Если этот контекст потеряется, такая миссия не будет служить делу урегулирования конфликта", - сказал он, добавив, что "миротворцы - один из числа необходимых аспектов для решения конфликта на востоке Украины".

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миротворцев возможно и не только на линии соприкосновения.

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