Пентагон: все больше стран понимают, что КНДР не сотрудничает с мировым сообществом

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Все больше стран приходят к выводу, что Пхеньян не сотрудничает с мировым сообществом. Об этом в пятницу заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает агентство Reuters.

КНДР провела в пятницу очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо.

"Я полагаю, что это усилит дипломатическую и экономическую изоляцию Северной Кореи, так как все болше стран приходят к пониманию того, что с международным сообществом [у Пхеньяна] просто нет сотрудничества", - сказала Мэттис журналистам в ходе своего визита в Мексику.

По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Ракетное испытание было проведено через четыре дня после того, как Совбез ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении КНДР.