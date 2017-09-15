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Пентагон: все больше стран понимают, что КНДР не сотрудничает с мировым сообществом

Международная панорама
15 сентября, 18:57 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, сентября. /ТАСС

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что это "усиливает изоляцию" Пхеньяна

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ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Все больше стран приходят к выводу, что Пхеньян не сотрудничает с мировым сообществом. Об этом в пятницу заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает агентство Reuters.

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КНДР провела в пятницу очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо.

"Я полагаю, что это усилит дипломатическую и экономическую изоляцию Северной Кореи, так как все болше стран приходят к пониманию того, что с международным сообществом [у Пхеньяна] просто нет сотрудничества", - сказала Мэттис журналистам в ходе своего визита в Мексику.

По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Ракетное испытание было проведено через четыре дня после того, как Совбез ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении КНДР.

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Персоны
Мэттис, Джеймс
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США КНДР Мексика Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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