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Human Rights Watch обвинила СБУ в пытках

Международная панорама
15 сентября, 19:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, сентября. /ТАСС

Речь идет о 29-летней украинке, которая прилетела из Москвы навестить сына и мать, после чего была задержана спецслужбами Украины и обвинена в госизмене

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Материал из 1 страницы
© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвиняет сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в пытках 29-летней украинки Дарьи Мастикашевой, подозреваемой в госизмене. Соответствующий доклад опубликован в пятницу на сайте организации.

Из доклада следует, что Мастикашева приехала на Украину, чтобы навестить мать и сына. В день планируемого возвращения в Москву, где она проживает постоянно, ее задержали украинские спецслужбы.

"СБУ произвольно задержала украинку, удерживала ее без связи с внешним миром и пытала ее, - говорится в докладе. - Власти обвинили женщину в государственной измене, а суд в Днепре вынес постановление о ее досудебном задержании до проведения расследования".

В связи с этим директор подразделения HRW по странам Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон призвал Киев немедленно расследовать произошедшее. "На Украине установлен рекорд по количеству пыток и других видов жестокого обращения в местах лишения свободы, усугубляемых безнаказанностью за такие злоупотребления", - добавил он.

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