Human Rights Watch обвинила СБУ в пытках

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КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвиняет сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в пытках 29-летней украинки Дарьи Мастикашевой, подозреваемой в госизмене. Соответствующий доклад опубликован в пятницу на сайте организации.
Из доклада следует, что Мастикашева приехала на Украину, чтобы навестить мать и сына. В день планируемого возвращения в Москву, где она проживает постоянно, ее задержали украинские спецслужбы.
"СБУ произвольно задержала украинку, удерживала ее без связи с внешним миром и пытала ее, - говорится в докладе. - Власти обвинили женщину в государственной измене, а суд в Днепре вынес постановление о ее досудебном задержании до проведения расследования".
В связи с этим директор подразделения HRW по странам Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон призвал Киев немедленно расследовать произошедшее. "На Украине установлен рекорд по количеству пыток и других видов жестокого обращения в местах лишения свободы, усугубляемых безнаказанностью за такие злоупотребления", - добавил он.