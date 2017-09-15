На учениях "Запад-2017" отработают борьбу с диверсантами и боевиками с применением авиации

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МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Российские и белорусские военные в ходе совместных учений "Запад-2017" отработают противодействие диверсантам "противника" и условным боевикам с использованием авиации. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник управления информации министерства обороны Белоруссии Владимир Макаров.
"На авиационном полигоне Ружанский (Брестская область) планируется отработать вопросы уничтожения авиацией незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп с применением авиационных средств поражения", - сказал он.
Кроме того, в соответствии с планом учений на полигоне Лепельский в Витебской области будет осуществлен розыгрыш боевых действий по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника на блокпост. На полигоне Лосвидо в этом же регионе отработают отражение нападения диверсантов условного противника на район размещения пункта управления и охраняемый объект.
Макаров уточнил, что 16 сентября завершится первый этап учений, в ходе которого "приоритетное внимание уделялось и уделяется вопросам борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника и незаконными вооруженными формированиями".