На Украине запретили прокат российского сериала и двух фильмов

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КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) запретило показ одного российского сериала и двух фильмов на территории страны. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.
"Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало государственные удостоверения на право распространения и демонстрации и отменило государственную регистрацию: телесериала "Сердце не камень" и телефильмов "И все-таки я люблю" (российского производства - прим. ТАСС) и "Тариф "Счастливая семья" (российско-украинского производства - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, данное решение принято на основании заключения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино, которое сделано на основании закона Украины "О кинематографии". По нему "на Украине запрещается распространения и демонстрации фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий".
Запрет распространяется, согласно закону, на демонстрацию любых фильмов независимо от страны происхождения, произведенных после 1 августа 1991 года.
В феврале 2015 года закон "О защите информационного телерадиопространства" запретил на Украине фильмы, содержащие "российскую пропаганду". 21 апреля 2016 президент Украины Петр Порошенко также подписал закон о запрете демонстрации российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года, для "повышения уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере". К настоящему времени к показу на Украине запрещено порядка 600 российских фильмов.
Министерство культуры Украины также составило список российских и мировых деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности страны". В этот список вошли 83 человека, в частности, Наталья Варлей, Валентина Талызина, Валентин Гафт, Михаил Боярский и многие другие.