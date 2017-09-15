В Каталонии изъяли 100 тыс. плакатов с пропагандой референдума о независимости

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МАДРИД, 15 сентября. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании изъяла в пятницу 100 тыс. плакатов с пропагандой референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщила газета La Vanguardia.
По ее информации, они были обнаружены в ходе обысков в типографии в каталонском населенном пункте Оспиталет-де-Льобрегат. Сотрудники гражданской гвардии проводят обыски и на других предприятиях в поисках печатных материалов для проведения референдума о независимости.
Генеральная прокуратура Испании подготовила инструкции для сотрудников правоохранительных органов, чтобы не допустить проведения каталонского референдума о независимости 1 октября. Предусматривается, что полицейские должны конфисковать урны для голосования, избирательные бюллетени и инструкции для членов избирательных участков.
Ранее каталонский парламент одобрил два сепаратистских закона. Первый, по утверждению региональных властей, создает правовую базу для проведения референдума о независимости. Второй регулирует выход автономии из состава Испании в случае победы на плебисците сторонников разрыва с королевством.
Мадрид уже обжаловал решения каталонских властей в суде. Председатель правительства Испании Мариано Рахой заверяет, что референдума о независимости, который Мадрид считает незаконным, не будет.