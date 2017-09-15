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После теракта в лондонском метро медицинская помощь потребовалась 29 пассажирам

Международная панорама
15 сентября, 20:49 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, сентября. /ТАСС

В больнице остается 21 человек

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Двадцать девять человек получили медицинскую помощь после теракта в лондонском метро на станции Parsons Green. Об этом в пятницу сообщила национальная служба здравоохранения Англии.

По ее данным, по состоянию на 17:30 местного времени "29 пациентам была оказана медицинская помощь в связи со взрывом". "21 пациент остается в больнице и восемь других были выписаны ранее в течение сегодняшнего дня", - говорится в распространенном сообщении.

Взрыв в вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). Полиция Лондона объявила инцидент терактом. Его расследованием занимается контртерористическое подразделение Скотленд-Ярда.

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Взрыв в лондонском метро
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