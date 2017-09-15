После теракта в лондонском метро медицинская помощь потребовалась 29 пассажирам

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ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Двадцать девять человек получили медицинскую помощь после теракта в лондонском метро на станции Parsons Green. Об этом в пятницу сообщила национальная служба здравоохранения Англии.
По ее данным, по состоянию на 17:30 местного времени "29 пациентам была оказана медицинская помощь в связи со взрывом". "21 пациент остается в больнице и восемь других были выписаны ранее в течение сегодняшнего дня", - говорится в распространенном сообщении.
Взрыв в вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). Полиция Лондона объявила инцидент терактом. Его расследованием занимается контртерористическое подразделение Скотленд-Ярда.