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Турция объявит 22 сентября о мерах в ответ на референдум в Иракском Курдистане

Международная панорама
15 сентября, 20:47 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 15, сентября. /ТАСС

Президент страны Тайип Эрдоган также назвал "серьезной ошибкой" решение о проведении референдума о независимости

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АНКАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Турция 22 сентября намерена объявить о мерах, которые она примет в ответ на предстоящий референдум о независимости Иракского Курдистана. Об этом в эфире телеканала A Haber заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы объявим о своем решении 22 сентября на заседании Совета национальной безопасности Турции", - отметил он.

Турецкий лидер вновь сказал, что "решение администрации Иракского Курдистана провести референдум о независимости автономии является серьезной ошибкой". "Он [глава Иракского Курдистана Масуд Барзани] знает, как чувствительно мы относимся к вопросам территориальной целостности Ирака и статусу Киркука. Мы были вместе с ними в самые сложные периоды, и даже до сих пор с ними. Однако предпринимаемые ими шаги вынудили нас принять новое решение", - подчеркнул Эрдоган.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района в составе Ирака, юридический статус которого закреплен в иракской конституции 2005 года. Он является областью расселения курдов на севере и северо-востоке страны.

Центральное правительство Ирака также выступает против проведения намеченного на 25 сентября референдума, считая решение курдских властей незаконным и противоречащим основному закону Ирака. Центральные власти полагают, что курды и так пользуются определенной политической и экономической независимостью и имеют свои военизированные формирования "пешмерга", которые не выступают под иракским флагом.

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Эрдоган, Реджеп Тайип
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