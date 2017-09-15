СБ ООН пока не будет обсуждать введение новых санкций против КНДР

ООН, 15 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН на экстренном совещании в пятницу не будет рассматривать возможность введения новых санкций против КНДР в ответ на проведенное страной ракетное испытание. Об этом заявил журналистам постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Мэттью Райкрофт, направляясь на закрытую встречу СБ.

"Если понадобится, всегда можно ввести дополнительные санкции, но сегодня мы это не рассматриваем", - сказал дипломат. Он подчеркнул необходимость полного осуществления уже существующих рестрикций, в том числе предусмотренных резолюцией, принятой Совбезом 11 сентября в ответ на шестое ядерное испытание Пхеньяна. По его словам, это особенно касается стран "с наиболее тесными связями и самым большим торговым оборотом с КНДР".

Как заявил Райкрофт, осуществленный КНДР пуск баллистической ракеты - это "ужасный, вопиющий, незаконный и провокационный шаг", который "в очередной раз демонстрирует", что в Пхеньяне "полностью пренебрегают" суверенитетом и безопасностью граждан соседних государств.

В свою очередь французский постпред Франсуа Делаттр отметил, что новое ракетное испытание Пхеньяна демонстрирует, насколько серьезная угроза опасность исходит от безрассудных действий северокорейского руководства. По его словам, эта угроза уже носит глобальный характер и требует от Совбеза твердости в осуществлении санкций.

Аналогичную позицию озвучил в разговоре с журналистами и постпред Японии Коро Бэссё. "Это [ракетное испытание] угрожает безопасности не только моей страны. Вкупе с тем, как они [власти КНДР] ведут себя последние несколько месяцев, совершенно очевидно, что это угроза для мира и безопасности на всей планете", - сказал он. Дипломат выразил уверенность, что Совет Безопасности единодушно осудит ракетное испытание.

КНДР провела в пятницу очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Ракетное испытание было проведено через четыре дня после того, как Совбез ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.