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Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до "критического"

Международная панорама
15 сентября, 23:08 UTC+3 ЛОНДОН 15, сентября. /ТАСС

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что военнослужащие заменят полицейских на некоторых "охраняемых объектах"

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ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Уровень террористической угрозы в Великобритании после теракта в лондонском метро повышен с "серьезного" до максимального - "критического". Об этом в сообщила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

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"Уровень террористической угрозы в Великобритании был поднят с "серьезного" до "критического", указывая на то, что очередной теракт может быть неизбежен", - сказала она.

По словам британского премьера, на этот период военнослужащие заменят полицейских на некоторых "охраняемых объектах", недоступных общественности. "Это соизмеримый и разумный шаг, который обеспечит дополнительную уверенность и защиту в ходе расследования", - добавила она.

Британские власти последний раз повышали уровень террористической угрозы 23 мая 2017 года после теракта на крытом стадионе "Манчестер-арена". Тогда днем ранее жертвами вылазки террориста-смертника стали 22 человека, 75 получили ранения.

Мэй приняла решение повысить уровень террористической угрозы после взрыва в вагоне поезда на наземной станции Parsons Green. Пострадали 29 человек. Полиция Лондона объявила инцидент терактом. Его расследованием занимается контртерористическое подразделение Скотленд-Ярда при содействии МИ-5.

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Взрыв в лондонском метро
Персоны
Мэй, Тереза
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