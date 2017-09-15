Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до "критического"

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ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Уровень террористической угрозы в Великобритании после теракта в лондонском метро повышен с "серьезного" до максимального - "критического". Об этом в сообщила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.
"Уровень террористической угрозы в Великобритании был поднят с "серьезного" до "критического", указывая на то, что очередной теракт может быть неизбежен", - сказала она.
По словам британского премьера, на этот период военнослужащие заменят полицейских на некоторых "охраняемых объектах", недоступных общественности. "Это соизмеримый и разумный шаг, который обеспечит дополнительную уверенность и защиту в ходе расследования", - добавила она.
Британские власти последний раз повышали уровень террористической угрозы 23 мая 2017 года после теракта на крытом стадионе "Манчестер-арена". Тогда днем ранее жертвами вылазки террориста-смертника стали 22 человека, 75 получили ранения.
Мэй приняла решение повысить уровень террористической угрозы после взрыва в вагоне поезда на наземной станции Parsons Green. Пострадали 29 человек. Полиция Лондона объявила инцидент терактом. Его расследованием занимается контртерористическое подразделение Скотленд-Ярда при содействии МИ-5.