Шестая "Астана" увенчалась деэскалацией в сирийском Идлибе

АСТАНА, 16 сентября. /ТАСС/. Недостающий элемент нашелся в пятницу в сирийской "карте" прекращения огня: странам-гарантам перемирия - России, Ирану и Турции удалось согласовать зону деэскалации в Идлибе и договориться о силах контроля на данной территории. Тем самым процесс создания четырех зон деэскалации в Сирии практически завершен, остался лишь ряд технических деталей.

Делегации при участии наблюдателей - ООН, США и Иордании, а также сирийских сторон, провели за шестой раунд переговоров интенсивные консультации. Были приняты четыре документа: мандат на развертывание сил контроля деэскалации, правила применения военной силы подразделениями контроля, правила функционирования КПП и наблюдательных пунктов в зонах безопасности, а также создание российско-ирано-турецкого координационного центра по деэскалации.

Когда совпали карты

Зоны деэскалации в Сирии ждали своего документального оформления с 4 мая, когда в столице Казахстана был согласован соответствующий меморандум, "протокол о намерениях" по данным территориям. Несмотря на отсутствие "паспорта", районы снижения напряженности уже функционировали в Восточной Гуте, Хомсе и на юго-западе страны. Теперь очередь за Идлибом.

Россия, Турция и Иран в принятом в пятницу совместном заявлении официально объявили о создании всех четырех зон деэскалации. Гаранты перемирия особо отмечают временный характер данных мер - на полгода с возможностью автоматического продления, и подчеркивают, что это в ни коей мере не будет подрывать суверенитет и территориальную целостность арабской республики.

В районе Идлиба предусматривается присутствие сил контроля всех трех стран, решение о развертывании принималось на основе согласованных экспертами 8 сентября в Анкаре карт.

По словам спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию, главы российской делегации на переговорах в Астане Александра Лаврентьева, вопрос о распределении сил контроля в конкретные районы Идлиба еще обсуждается.

Реакция сторон

Договоренности поддержали все участники, даже вооруженная оппозиция, которая не скрывала своего недовольства из-за участия Ирана. "По Идлибу мы подписали соглашение, потому что ощущаем и осознаем свою ответственность. Мы за мир, а не за войну, - прокомментировали оппозиционеры. - Возможно, это соглашение станет частью политического решения. Надеемся, что Иран не помешает реализации".

Глава сирийской правительственной делегации, постпред страны при ООН Башар Джаафари приветствовал принятие документов, отметив, что реализация зон деэскалации будет "экзаменом для тех, кто еще пытается использовать террористов для давления на правительство Сирии". "Единственная платформа, которая была успешна, это астанинский процесс", - подчеркнул посол.

Продолжения, впрочем, заочная риторика сирийских сторон не получила.

Страны-гаранты заручились и поддержкой ООН в лице спецпосланника генсекретаря Стаффана де Мистуры, вновь напомнившего о взаимосвязи астанинской и женевской площадок. "Я очень приветствую соглашение стран-гарантов, - сказал он. - Мы должны использовать созданный "Астаной" импульс для "Женевы" и продолжить процесс деэскалации, которого не может быть без всеобъемлющего политического процесса".

Коснувшись женевских переговоров, эмиссар заявил, что даты раунда будут объявлены после консультаций в СБ ООН.

В наблюдатели по приглашениям

За дни переговоров в кулуарах и в официальных заявлениях говорилось о возможности расширения числа наблюдателей астанинского формата. Среди кандидатов называются Египет, Ирак, Китай, Казахстан, Ливан и ОАЭ. По словам заместителя главы МИД Ирана Хосейна Ансари, страны- гаранты ведут консультации по данной теме.

Как отметил глава российской делегации, решение по наблюдателям будет согласовано по дипломатическим каналам. "Окончательного решения нет, потому что этот вопрос имеет, в том числе и политическое звучание. Решили определить критерии, по которым той или иной стране будет предоставлен статус наблюдателя в астанинском процессе на перспективу", - пояснил дипломат.

Оппозиция и борьба с терроризмом

Успехи "на земле" в освобождении сирийской территории от террористов, разумеется, также не остались без внимания. Российская сторона призвала представителей вооруженной оппозиции скорее подключиться к процессу борьбы с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой" (запрещенные в РФ террористические группировки) вместо выдвижения нереалистичных условий и задач свержения законной власти в Дамаске.

Кроме того, не завершен еще процесс размежевания отрядов оппозиции от террористов, особенно в южной зоне деэскалации. "Увы, процесс не завершен. Определенное размежевание произошло, встает вопрос полного избавления данной зоны от деструктивных элементов", - отметил спецпредставитель президента РФ.

Россия также предложила для контроля на юго-западе Сирии восстановить миссию ООН на Голанах.

Следующий этап мирного урегулирования - завязывание диалога между сирийцами, образцом являются уже функционирующие комитеты национального примирения.

Домашнее задание на октябрь

Седьмой раунд астанинских переговоров намечен на конец октября, на котором будет рассматриваться эффективность работы зон деэскалации.

"Астанинский процесс лишь завершил процесс создания зон деэскалации. Еще многое предстоит сделать, чтобы процесс приобрел необратимый характер, чтобы наработки вылились в нечто более значимое для будущего Сирии", - обратил внимание Александр Лаврентьев.

На следующее заседание переходят вопросы создания рабочей группы по освобождению заложников и задержанных лиц, а также гуманитарного разминирования, включая объекты культурного наследия.