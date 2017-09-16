Совбез ООН осудил "провокационный" пуск ракеты КНДР

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ТАСС, 16 сентября. Совет Безопасности (СБ) ООН осуждает последний ракетный запуск КНДР, расценивая его как "очень провокационный". Об этом заявил в пятницу председательствующий в СБ эфиопский дипломат Текеда Алему.
"Совбез подчеркнул, что все страны-члены должны полностью и незамедлительно выполнить все связанные [с КНДР] резолюции, в частности резолюцию 2375. СБ также подчеркнул чрезвычайную необходимость для КНДР показать свою искреннюю приверженность к денуклеаризации путем конкретных действий и отметил важность работы над снижением напряженности на Корейском полуострове", - сказал он.
Кроме того, председатель отметил приверженность совета к мирному дипломатическому и политическому решению ситуации путем диалога.
КНДР провела 15 сентября очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тысячах км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Ракетное испытание было проведено через четыре дня после того, как Совбез ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.