Дипломаты США и Бразилии провели консультации по разоружению и нераспространению

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Представители Госдепартамента и МИД Бразилии провели 6-й ежегодный раунд консультаций по вопросам разоружения и нераспространения оружия. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США, распространенном в пятницу.

Как в нем отмечается, состоявшаяся в пятницу встреча является "одним из многих контактов между США и Бразилией с целью укрепления двустороннего взаимодействия в вопросах ядерного разоружения и контроля за вооружениями, контроля за экспортом и нераспространения ядерного, биологического и химического оружия".

В дискуссиях с американской стороны принимали участие и. о. помощника госсекретаря по контролю за вооружениями Анита Фридт и и. о. помощника госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Элиот Канг. С бразильской стороны участие принимали директор департамента международных организаций МИД страны Марина Луиза Эскорел ди Мораэс, а также заместитель постпреда Бразилии при международных организациях в Женеве Гильерми ди Агиар Патриота.

В заявлении Госдепартамента отмечается, что особое внимание было уделено "противодействию и осуждению попыток заполучить оружие массового уничтожения и средств его доставки, в частности КНДР и негосударственными субъектами". "Стороны условились вновь встретиться в следующем году", - отмечается в документе.