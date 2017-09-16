Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дипломаты США и Бразилии провели консультации по разоружению и нераспространению

Международная панорама
16 сентября, 0:30 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, сентября. /ТАСС

В Госдепе заявили, что особое внимание было уделено противодействию и осуждению попыток заполучить оружие массового уничтожения и средств его доставки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Представители Госдепартамента и МИД Бразилии провели 6-й ежегодный раунд консультаций по вопросам разоружения и нераспространения оружия. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США, распространенном в пятницу.

Как в нем отмечается, состоявшаяся в пятницу встреча является "одним из многих контактов между США и Бразилией с целью укрепления двустороннего взаимодействия в вопросах ядерного разоружения и контроля за вооружениями, контроля за экспортом и нераспространения ядерного, биологического и химического оружия".

В дискуссиях с американской стороны принимали участие и. о. помощника госсекретаря по контролю за вооружениями Анита Фридт и и. о. помощника госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Элиот Канг. С бразильской стороны участие принимали директор департамента международных организаций МИД страны Марина Луиза Эскорел ди Мораэс, а также заместитель постпреда Бразилии при международных организациях в Женеве Гильерми ди Агиар Патриота.

В заявлении Госдепартамента отмечается, что особое внимание было уделено "противодействию и осуждению попыток заполучить оружие массового уничтожения и средств его доставки, в частности КНДР и негосударственными субъектами". "Стороны условились вновь встретиться в следующем году", - отмечается в документе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Нафтогаз" заявил об отказе Siemens поставлять оборудование на Украину из-за заказов в РФ
2
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН
3
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
4
СМИ: в США потерпел катастрофу истребитель Су-27
5
Белый дом: предложения США по реформам в ООН поддержали 120 государств
6
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
7
ИГ взяло ответственность за взрыв в лондонском метро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама