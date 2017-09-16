Группа сенаторов призвала госсекретаря объявить дипломатов Кубы персонами нон грата

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Группа сенаторов предложила госсекретарю США Рексу Тиллерсону объявить немедленно всех кубинских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах, персонами нон грата и рассмотреть вопрос о закрытии американского посольства в Гаване. Такая мера должна быть наказанием за инциденты, которые привели к ухудшению состояния здоровья сотрудников посольства США на Кубе, говорится в письме на имя Тиллерсона, опубликованном на официальном сайте сенатора Тома Коттона (республиканец от штата Арканзас).

Послание подписали также председатель спецкомитета Сената Конгресса США по разведке Ричард Берр (республиканец от штата Северная Каролина), Джон Корнин (республиканец от штата Техас), Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) и Джеймс Лэнкфорд (республиканец от штата Оклахома).

"Мы пишем по поводу множества пострадавших дипломатов США, командированных в посольство США в Гаване, Куба. Наши должностные лица и члены их семей стали мишенями посягательств и акустических атак неприемлемого уровня, приведших в некоторых случаях к повреждению слуха и существенным травмам", - отметили сенаторы.

Они "призвали [госсекретаря США] напомнить кубинским властям об их обязательствах обеспечивать безопасность дипломатического корпуса и потребовать принять поддающиеся проверке меры для устранения угрозы нашим дипломатам и членам их семей". "Более того, мы просим вас немедленно объявить всех аккредитованных в Соединенных Штатах кубинских дипломатов персонами нон грата и, если Куба не предпримет конкретных действий, закрыть посольство США в Гаване. Пренебрежение Кубы своим долгом защищать наших дипломатов и их семьи нельзя оставлять без ответа", - отметили сенаторы.

Как сообщила 1 сентября ТАСС начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, на Кубе пострадали по меньшей мере 19 сотрудников американского посольства в результате какого-то внешнего воздействия, источник которого не установлен. Профсоюз внешнеполитического ведомства - Американская ассоциация дипломатической службы (American Foreign Service Association) - подтвердил сведения телекомпании CBS о том, что врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе американских дипломатов "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов. СМИ также сообщали, что от такого рода атак страдали и канадские дипломаты.

Министерство иностранных дел Кубы категорически отвергло причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами.