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Группа сенаторов призвала госсекретаря объявить дипломатов Кубы персонами нон грата

Международная панорама
16 сентября, 0:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, сентября. /ТАСС

Сенаторы в обращении к Рексу Тиллерсону отметили, что "должностные лица и члены их семей стали мишенями посягательств и акустических атак неприемлемого уровня"

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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Группа сенаторов предложила госсекретарю США Рексу Тиллерсону объявить немедленно всех кубинских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах, персонами нон грата и рассмотреть вопрос о закрытии американского посольства в Гаване. Такая мера должна быть наказанием за инциденты, которые привели к ухудшению состояния здоровья сотрудников посольства США на Кубе, говорится в письме на имя Тиллерсона, опубликованном на официальном сайте сенатора Тома Коттона (республиканец от штата Арканзас).

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Послание подписали также председатель спецкомитета Сената Конгресса США по разведке Ричард Берр (республиканец от штата Северная Каролина), Джон Корнин (республиканец от штата Техас), Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) и Джеймс Лэнкфорд (республиканец от штата Оклахома).

"Мы пишем по поводу множества пострадавших дипломатов США, командированных в посольство США в Гаване, Куба. Наши должностные лица и члены их семей стали мишенями посягательств и акустических атак неприемлемого уровня, приведших в некоторых случаях к повреждению слуха и существенным травмам", - отметили сенаторы.

Они "призвали [госсекретаря США] напомнить кубинским властям об их обязательствах обеспечивать безопасность дипломатического корпуса и потребовать принять поддающиеся проверке меры для устранения угрозы нашим дипломатам и членам их семей". "Более того, мы просим вас немедленно объявить всех аккредитованных в Соединенных Штатах кубинских дипломатов персонами нон грата и, если Куба не предпримет конкретных действий, закрыть посольство США в Гаване. Пренебрежение Кубы своим долгом защищать наших дипломатов и их семьи нельзя оставлять без ответа", - отметили сенаторы.

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Госдепартамент назвал беспрецедентной ситуацию с дипломатами США на Кубе

Как сообщила 1 сентября ТАСС начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, на Кубе пострадали по меньшей мере 19 сотрудников американского посольства в результате какого-то внешнего воздействия, источник которого не установлен. Профсоюз внешнеполитического ведомства - Американская ассоциация дипломатической службы (American Foreign Service Association) - подтвердил сведения телекомпании CBS о том, что врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе американских дипломатов "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов. СМИ также сообщали, что от такого рода атак страдали и канадские дипломаты.

Министерство иностранных дел Кубы категорически отвергло причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами.

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Тиллерсон, Рекс
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