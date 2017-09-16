Ким Чен Ын заявил, что конечная цель КНДР заключается в достижении военного паритета с США

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ТАСС, 16 сентября. Лидер КНДР Ким Чен Ын 15 сентября лично командовал пуском ракеты "Хвасон-12", которая пролетела над японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана, причем приказ о пуске был отдан неожиданно. По его словам, которые в субботу привело агентство ЦТАК, конечная цель Пхеньяна заключается в достижении военного паритета сил с США.
Как отмечается, "ракета пролетела по намеченной полетной орбите" и "точно попала по указанной цели" в Тихом океане. Северокорейский лидер подчеркнул, что в результате была "проверена боеспособность стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции".
"Наша окончательная цель заключается в достижении действительного паритета сил с США", - привело агентство ЦТАК слова Ким Чен Ына, сказанные им сопровождавшим его работникам отдела военной промышленности ЦК Трудовой партии Кореи. По его словам, инженеры и ученые должны работать над дальнейшей модернизацией ракетной отрасли.
Ким Чен Ын отметил, что КНДР добилась успехов в развитии своего ракетного потенциала, несмотря на то, что в отношении нее на протяжении десятилетий действуют санкции ООН. Он подчеркнул, что "на душе скучно беспредельно, когда думаешь о странах, выдающих себя за державы", которые хотят "санкциями покорить" КНДР.
"Нужно отчетливо показывать великодержавным шовинистам как наше государство, не взирая на их неорганичные санкции и блокады, достигает цели", - сказал он, говоря о создании ядерного оружия. Он также отметил необходимость "приложить все усилия государства", поскольку оно "почти достигло конечной точки".
КНДР 15 сентября произвела очередной запуск баллистической ракеты. По данным южнокорейских и американских вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности.