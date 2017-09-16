WSJ: Трампу предложили помиловать Ассанжа за факты о непричастности РФ к хакерским атакам

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Американский конгрессмен Дана Рорабакер на этой неделе обратился в Белый дом с предложением помиловать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в обмен на доказательства непричастности России к хакерским атакам на системы Демократической партии во время предвыборной кампании в США в 2016 году. Белый дом переадресовал законодателя к спецслужбам США, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, Рорабакер, возглавляющий подкомитет по делам Европы, Евразии и формирующимся угрозам в составе комитета Палаты представителей по иностранным делам, изложил свой план во время телефонного разговора с начальником аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли 13 сентября. Конгрессмен назвал свой план сделкой, предусматривающей согласие президента Дональда Трампа помиловать Ассанжа в обмен на жесткие диски компьютера и другие носители данных. Эти данные станут доказательством непричастности Москвы к взлому адресов электронной почты членов Национального комитета Демократической партии (НКДП) в прошлом году, пишет издание.

Оно приводит выдержки из разговора Рорабакера и Келли, согласно которым, законодатель высказал идею организации встречи Ассанжа с доверенным лицом, которое имеет непосредственный доступ к президенту США. В качестве примера конгрессмен называл директора ЦРУ Майкла Помпео или любого сотрудника ФБР и аппарата Белого дома.

The Wall Street Journal обратилась к Рорабакеру, который подтвердил, что звонил Келли на этой неделе, но не стал раскрывать содержание беседы. "Я не могу подтвердить или опровергнуть ничего о приватном разговоре такого уровня", - приводит газета ответ конгрессмена.

В прошлом году выяснилось, что неизвестные хакеры похитили из систем НКДП электронную корреспонденцию и передали ее организации WikiLeaks, которая опубликовала эти материалы. Из документов стало ясно, что НКДП вместо того, чтобы соблюдать строгий нейтралитет, активно искал способы поддержать на этапе первичных выборов Хиллари Клинтон в ущерб ее сопернику, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу. В результате разразившегося скандала председатель НКДП Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку.

С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил убежище в эквадорской дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Основатель WikiLeaks отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.