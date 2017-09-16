СМИ: ливанские силовики задержали 19 террористов, готовивших серию взрывов

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БЕЙРУТ, 16 сентября. /ТАСС/. Силы безопасности Ливана ликвидировали подпольную ячейку, связанную с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в пятницу агентство Al Watania. По его информации, в ходе проведенной операции были задержаны 19 человек, готовивших серию взрывов и покушений. Установлено, что ими руководил террорист Фади Ибрагим Ахмед (по прозвищу Абу Хаттаб), имеющий египетский паспорт и скрывающийся сейчас в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва под Сайдой (40 км от Ливана).
С июня месяца это уже третья по счету диверсионная ячейка, которую удалось раскрыть и нейтрализовать ливанским силовикам. Как сообщил министр внутренних дел Нухад Машнук, иностранные посольства были предупреждены о возможных терактах и распространили соответствующие рекомендации своим гражданам, находящимся в Бейруте. Меры безопасности приняли все ооновские структуры в Ливане.
В качестве одного из публичных мест, которое могло подвергнуться атаке террористов, называлось Casino du Liban, находящееся в Джунийской бухте в 22 км от Бейрута. В этом развлекательном комплексе на площади 35 тыс. квадратных метров находится концертный зал, ночной клуб и пять ресторанов. В нем размещены порядка 400 игровых автоматов и 60 игровых столов.