AP: Кастро обсудил с представителем США инциденты с американскими дипломатами

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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Рауль Кастро лично вызывал временного поверенного в делах США на Кубе Джеффри Дилаурентиса, чтобы выразить обеспокоенность и огорчение по поводу акустических атак, которым, предположительно, подверглись американские дипломаты в островном государстве в конце 2016 года.
Таким образом Гавана воздержалась от жесткого тона в реакции на утверждения Вашингтона, сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press (AP).
Как поясняют его источники, Рауль Кастро отрицал ответственность Кубы за происшедшее с американскими дипломатами. Гавана предложила Вашингтону направить агентов ФБР в кубинскую столицу для проведения расследования обстоятельств инцидентов.
"Некоторые страны не желают, чтобы на их территории находилось больше агентов ФБР, чем необходимо. Это число может равняться нулю", - приводит AP мнение бывшего сотрудника Федерального бюро расследований США Лео Таддео. Он причислил Кубу к таким государствам.