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Посол Китая призвал США активнее работать над решением ядерной проблемы КНДР

Международная панорама
16 сентября, 3:33 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, сентября. /ТАСС

Китайский дипломат считает, что Вашингтон может гораздо эффективнее подходить к вопросам международного сотрудничества

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ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Вашингтону следует воздержаться от угроз в адрес Пхеньяна и предпринимать более активные усилия в целях урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР. С таким заявлением выступил в пятницу посол Китая в США Цуй Тянькай, передало информационное агентство Reuters.

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"Если честно, то Соединенным Штатам, я считаю, следует делать <...> намного больше, чем сейчас, чтобы по этому вопросу было настоящее эффективное международное сотрудничество", - сказал китайский дипломат, комментируя нынешнюю ситуацию вокруг КНДР на мероприятии в посольстве своей страны. "Им следует воздержаться от новых угроз, - отметил Цуй Тянькай, имея в виду США. - Им следует делать больше, чтобы найти эффективные пути возобновления диалога и переговоров".

Посол также указал, что КНР будет выполнять санкционные резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР - "ни больше, ни меньше". Наконец, он добавил, что Китай не намерен признавать КНДР в качестве державы, обладающей ядерным оружием.

Между тем пресс-служба Пентагона в пятницу сообщила, что руководитель этого ведомства Джеймс Мэттис провел телефонный разговор с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой после проведенного КНДР нового испытания баллистической ракеты. Собеседники согласились с тем, что шаги Пхеньяна требуют "решительной демонстрации единого фронта США, Японии и Республики Корея". В связи с этим министры отметили "важность мощного трехстороннего оборонного сотрудничества".

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Персоны
Мэттис, Джеймс
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