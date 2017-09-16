Посол Китая призвал США активнее работать над решением ядерной проблемы КНДР

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ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Вашингтону следует воздержаться от угроз в адрес Пхеньяна и предпринимать более активные усилия в целях урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР. С таким заявлением выступил в пятницу посол Китая в США Цуй Тянькай, передало информационное агентство Reuters.
"Если честно, то Соединенным Штатам, я считаю, следует делать <...> намного больше, чем сейчас, чтобы по этому вопросу было настоящее эффективное международное сотрудничество", - сказал китайский дипломат, комментируя нынешнюю ситуацию вокруг КНДР на мероприятии в посольстве своей страны. "Им следует воздержаться от новых угроз, - отметил Цуй Тянькай, имея в виду США. - Им следует делать больше, чтобы найти эффективные пути возобновления диалога и переговоров".
Посол также указал, что КНР будет выполнять санкционные резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР - "ни больше, ни меньше". Наконец, он добавил, что Китай не намерен признавать КНДР в качестве державы, обладающей ядерным оружием.
Между тем пресс-служба Пентагона в пятницу сообщила, что руководитель этого ведомства Джеймс Мэттис провел телефонный разговор с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой после проведенного КНДР нового испытания баллистической ракеты. Собеседники согласились с тем, что шаги Пхеньяна требуют "решительной демонстрации единого фронта США, Японии и Республики Корея". В связи с этим министры отметили "важность мощного трехстороннего оборонного сотрудничества".