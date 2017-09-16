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США приветствовали посредничество Доминиканской Республики на переговорах по Венесуэле

Международная панорама
16 сентября, 5:35 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, сентября. /ТАСС

Вашингтон вновь призвал к "полному восстановлению демократии в Венесуэле"

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ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. США поддерживают посреднические усилия Доминиканской Республики, нацеленные на оказание содействия правительству и оппозиции Венесуэлы в преодолении затяжного внутриполитического кризиса. Об этом сообщила в пятницу начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

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"США аплодируют усилиям президента [Данило] Медины и правительства Доминиканской Республики, направленным на налаживание процесса, который способствует выработке мирного, демократического и всеобъемлющего решения политического и гуманитарного кризиса в Венесуэле", - подчеркивается в письменном заявлении Науэрт.

По ее словам, США вновь призывают к "полному восстановлению демократии в Венесуэле". "Мы поддерживаем искренние добросовестные переговоры, которые достигнут этой цели. Мы привлекаем внимание к важности того, чтобы правительство Венесуэлы выполнило прежние обязательства [движения по] демократическому пути, чтобы продвинуть вперед процесс переговоров", - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы прошли в среду и четверг в Санто-Доминго. Возобновиться они должны, как заявил Данило Медина, 27 сентября.

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Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Венесуэла Доминиканская Республика
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