США приветствовали посредничество Доминиканской Республики на переговорах по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. США поддерживают посреднические усилия Доминиканской Республики, нацеленные на оказание содействия правительству и оппозиции Венесуэлы в преодолении затяжного внутриполитического кризиса. Об этом сообщила в пятницу начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"США аплодируют усилиям президента [Данило] Медины и правительства Доминиканской Республики, направленным на налаживание процесса, который способствует выработке мирного, демократического и всеобъемлющего решения политического и гуманитарного кризиса в Венесуэле", - подчеркивается в письменном заявлении Науэрт.

По ее словам, США вновь призывают к "полному восстановлению демократии в Венесуэле". "Мы поддерживаем искренние добросовестные переговоры, которые достигнут этой цели. Мы привлекаем внимание к важности того, чтобы правительство Венесуэлы выполнило прежние обязательства [движения по] демократическому пути, чтобы продвинуть вперед процесс переговоров", - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы прошли в среду и четверг в Санто-Доминго. Возобновиться они должны, как заявил Данило Медина, 27 сентября.