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Новое правительство Перу будет приведено к присяге 17 сентября

Международная панорама
16 сентября, 6:39 UTC+3 ТАСС ТАСС 16, сентября. /ТАСС

По данным СМИ, должность премьер-министра страны может занять первый вице-президент Мартин Альберто Вискарра Корнехо

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ТАСС, 16 сентября. /ТАСС/. Новое правительство Перу, которое будет сформировано после вотума недоверия предыдущему кабмину, принесет присягу в ближайшее воскресенье, 17 сентября. Об этом заявил в пятницу президент страны Педро Пабло Кучински в обращении к нации, которое было опубликовано на его странице в Facebook.

"Теперь мне предстоит в соответствии со статьей 122 Конституции сформировать кабинет [министров], члены которого принесут присягу в это воскресенье. Можете быть уверены, что мы продолжим работать для достижения той же цели, которую ставили перед собой с первого дня моего президентского мандата - улучшения качества жизни всех перуанцев",- сказал глава государства. Он добавил, что из-за сложившейся ситуации был вынужден отказаться от участия в Генассамблее ООН и отменить ряд других встреч, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Имя нового премьера пока не было объявлено. По данным агентства Reuters, им может стать первый вице-президент Мартин Альберто Вискарра Корнехо.

Ранее Конгресс Перу выразил вотум недоверия членам кабинета министров. Депутаты приняли это решение по инициативе оппозиционной партии "Народная сила" (НС), которая располагает абсолютным большинством в законодательном органе южноамериканской страны. В соответствии с действующим законодательством, президент республики должен в течение 72 часов сформировать новый состав правительства.

К объявлению вотума недоверия привело противостояние парламента Перу и правительства. Ранее парламентское большинство уже добивалось отставки трех министров. На этот раз фракция НС объявила, что намерена добиваться ухода с поста главы министерства образования Марилу Мартенс. Одной из причин этого требования стала продолжающаяся в стране бессрочная забастовка профсоюзов преподавателей, которые выступают против продвигаемой правительством реформы, касающейся, в частности, оплаты труда учителей в зависимости от стажа работы.

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Персоны
Трамп, Дональд Кучински, Педро Пабло
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