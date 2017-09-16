NYT: из-за Тиллерсона делегация США на сессии ГА ООН вдвое меньше, чем в прошлом году

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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Делегация США на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоит из около 140 человек, что вдвое меньше, чем в прошлом году. Таково было распоряжение госсекретаря Рекса Тиллерсона, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Издание уточнило, что еще две недели назад в составе американской делегации числились около 80 человек. Госдепартамент был вынужден увеличить их количество из-за крайнего недовольства кадровых дипломатов и отчасти неудобных вопросов самой газеты.
Как пишет The New York Times, малочисленность делегации США означает, что не состоится серия мероприятий в рамках сессии ГА ООН, традиционно проводящихся американской стороной. Так, группа по делам Африки в делегации была сокращена с 30 до трех дипломатов, группа Центральной и Южной Азии - с 30 до семи. В таких группах, как по вопросам прав человека, экологии, киберпространству, военным проблемам и помощи зарубежным странам, остались только руководители, уточняет издание.
Наиболее насыщенный период работы Генеральной Ассамблеи придется на следующую неделю. Общеполитическая дискуссия начнется 19 сентября с обращения генерального секретаря ООН, кроме того, в первый день на трибуну Генассамблеи впервые поднимется Дональд Трамп, а также лидеры Армении, Афганистана, Бразилии, Израиля, Узбекистана, Франции и других стран. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
Общие прения, в рамках которых ораторы традиционно поднимают вопросы международной политики, безопасности, экономики и защиты окружающей среды, продлятся до 25 сентября. В последний день ожидается выступление ряда министров иностранных дел, в том числе КНДР и Сирии.