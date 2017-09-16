Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NYT: из-за Тиллерсона делегация США на сессии ГА ООН вдвое меньше, чем в прошлом году

Международная панорама
16 сентября, 7:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, сентября. /ТАСС

В состав американской делегации входят около 140 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Делегация США на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоит из около 140 человек, что вдвое меньше, чем в прошлом году. Таково было распоряжение госсекретаря Рекса Тиллерсона, сообщила в пятницу газета The New York Times.

Издание уточнило, что еще две недели назад в составе американской делегации числились около 80 человек. Госдепартамент был вынужден увеличить их количество из-за крайнего недовольства кадровых дипломатов и отчасти неудобных вопросов самой газеты.

Смотрите также
Конференция в Сан-Франциско, 26 июня 1945 года

Устав и главные органы ООН. Досье

Как пишет The New York Times, малочисленность делегации США означает, что не состоится серия мероприятий в рамках сессии ГА ООН, традиционно проводящихся американской стороной. Так, группа по делам Африки в делегации была сокращена с 30 до трех дипломатов, группа Центральной и Южной Азии - с 30 до семи. В таких группах, как по вопросам прав человека, экологии, киберпространству, военным проблемам и помощи зарубежным странам, остались только руководители, уточняет издание.

Наиболее насыщенный период работы Генеральной Ассамблеи придется на следующую неделю. Общеполитическая дискуссия начнется 19 сентября с обращения генерального секретаря ООН, кроме того, в первый день на трибуну Генассамблеи впервые поднимется Дональд Трамп, а также лидеры Армении, Афганистана, Бразилии, Израиля, Узбекистана, Франции и других стран. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Общие прения, в рамках которых ораторы традиционно поднимают вопросы международной политики, безопасности, экономики и защиты окружающей среды, продлятся до 25 сентября. В последний день ожидается выступление ряда министров иностранных дел, в том числе КНДР и Сирии.

Смотрите также

Лавров и Тиллерсон встретятся на Генассамблее ООН

Путин не планирует в этом году участвовать в сессии Генассамблеи ООН

Politico: США сократят численность своей делегации в Генассамблее ООН

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Страны
США КНДР Сирия Россия Франция Израиль Армения Бразилия Узбекистан Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Ямайке умерла старейшая женщина в мире
2
NYT: из-за Тиллерсона делегация США на сессии ГА ООН вдвое меньше, чем в прошлом году
3
Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в Берлине
4
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН
5
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
6
Меркель считает, что предложение Путина о миротворцах пока не дает повода смягчать санкции
7
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама