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Китайский эксперт считает, что КНДР не готова нанести удар по военной базе США на Гуаме

Международная панорама
16 сентября, 8:38 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 16, сентября. /ТАСС

Пхеньяну еще потребуется определенное время на доведение национальной ракетно-ядерной программы до приемлемого уровня, отметил политолог

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ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. Ракетно-ядерная программа КНДР еще не достигла должного уровня, который бы позволил Пхеньяну нанести ракетный удар по американской военно-морской базе на острове Гуам. Об этом в субботу сообщила китайская газета Global Times со ссылкой на мнение авторитетного армейского эксперта по ракетным вооружениям Сун Чжунпина.

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"Теоретически КНДР обладает возможностью ударить по Гуаму, входящему в состав тихоокеанских территорий Соединенных Штатов, - отметил он. - Однако Пхеньян по-прежнему не решил множество проблем, препятствующих осуществлению этого плана. Во-первых, северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты прошли испытание всего два раза, а это значит, что отсутствует гарантия их безопасности [для Пхеньяна] при применении в целях проведения полноценной боевой операции".

Сун Чжунпин напомнил, что баллистические ракеты КНДР оснащены жидкостными ракетными двигателями, процедура запуска которых занимает значительное время. Поэтому, по его словам, США, обладающие передовыми технологиями ПРО, в состоянии без особого труда пресечь подобную атаку. "Фактически северокорейские ракеты могут быть уничтожены еще на стадии подготовки к пуску, либо уже в воздухе", - заметил специалист.

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Эксперт считает, что Пхеньяну еще потребуется определенное время на доведение национальной ракетно-ядерной программы до приемлемого уровня, при этом власти КНДР будут упорно придерживаться нынешней оборонной стратегии, которая, как он заметил - не что иное как "инструмент воздействия на США" при возможных двусторонних переговорах.

В добавление к этому мнению политолог Ляонинской академии общественных наук (Северо-Восточный Китай) Люй Чао в интервью изданию отметил, что Пхеньян "уже продемонстрировал свою решимость, поэтому международному сообществу пора прийти к консенсусу по проблеме Корейского полуострова".

КНДР в пятницу утром осуществила очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. По данным японского правительства, она была запущена из района аэропорта Сунан рядом с Пхеньяном, преодолев расстояние около 3,7 тыс. км - траектория ее полета составила почти 800 км. Министерство обороны Японии не исключило, что Пхеньян испытал баллистическую ракету средней дальности "Хвасон-12". Глава ведомства Ицунори Онодэра отметил, что ее возможностей достаточно, чтобы достичь тихоокеанского острова Гуам, где расположены американские военные объекты.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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