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СМИ: ВС Ирака объявили о начале кампании против ИГ в провинции Анбар

Международная панорама
16 сентября, 10:40 UTC+3 ТАСС

В кампании задействованы армейские подразделения, шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" и пограничные войска

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Материал из 1 страницы
© EPA/STR

ТАСС, 16 сентября. Правительственные силы Ирака начали в субботу наступление на позиции террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в западной провинции Анбар. Об этом заявил представитель командования совместными операциями иракских ВС генерал Абдель Амир Йаралла.

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По его словам, которые приводит новостной портал Shafaq News, в кампании задействованы армейские подразделения, шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" и пограничные войска. В их задачу входит освобождение местечка Акашат и территории вокруг него от экстремистов. Этот населенный пункт расположен на трассе, ведущей к городу Эль-Каим - одному из последних форпостов ИГ на границе с Сирией. Также в Анбаре радикалы продолжают удерживать города Ана и Рава.

Как пояснил иракский военный эксперт Хишам аль-Хашеми, в Акашате сосредоточены склады вооружения ИГ, лагеря подготовки боевиков, в том числе смертников, а также фабрики по производству самодельных взрывных устройств.

Главнокомандующий ВС Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади ранее заявлял, что операции по освобождению города Эль-Хувейджа (провинция Киркук) и провинции Анбар начнутся в скором времени.

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