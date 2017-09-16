Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Возобновлена работа станции лондонского метро Parsons Green, где был совершен теракт

Международная панорама
16 сентября, 11:37 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, сентября. /ТАСС

Движение поездов было восстановлено через 17 часов после взрыва

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Станция лондонского метро Parsons Green, где накануне был совершен теракт, в ночь на субботу возобновила свою работу. Об этом информирует агентство Press Association со ссылкой на информацию оператора транспортной системы британской столицы, компанию Transport for London.

Смотрите также

Очередной теракт может быть неизбежен: Великобритания на осадном положении

Движение поездов было возобновлено в 1 час 30 минут ночи по британскому времени (3:30 мск), то есть через 17 часов после взрыва.

Станция Parsons Green является наземной и расположена в городском районе Фулхэм на Уимблдонской ветке линии Дистрикт-лайн.

Взрыв в переполненном вагоне поезда на Parsons Green, произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). В результате инцидента, который был вскоре объявлен полицией Лондона терактом, пострадали 29 человек. Буквально сразу Скотленд Ярд сообщил о том, что устройство сдетонировало не полностью. Поиски исполнителя теракта пока не привели к результату.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".

По следам произошедшего уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен с "серьезного" до максимального - "критического". Это означает, что новый теракт в британской столице может быть неизбежен.

Смотрите также

Times: бомба в метро Лондона была начинена гвоздями

Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до "критического"

После теракта в лондонском метро медицинская помощь потребовалась 29 пассажирам

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Взрыв в лондонском метро
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин признался, что больше всего ценит в людях надежность
2
Times: бомба в метро Лондона была начинена гвоздями
3
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
4
Крейсер "Петр Великий" и другие корабли "уничтожили" противника в Баренцевом море
5
Медведев поздравил артистку и телеведущую Ангелину Вовк с юбилеем
6
Глава СК поручил проверить дело о гибели ребенка, о котором написали в интернете
7
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама