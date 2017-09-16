Возобновлена работа станции лондонского метро Parsons Green, где был совершен теракт

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ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Станция лондонского метро Parsons Green, где накануне был совершен теракт, в ночь на субботу возобновила свою работу. Об этом информирует агентство Press Association со ссылкой на информацию оператора транспортной системы британской столицы, компанию Transport for London.
Движение поездов было возобновлено в 1 час 30 минут ночи по британскому времени (3:30 мск), то есть через 17 часов после взрыва.
Станция Parsons Green является наземной и расположена в городском районе Фулхэм на Уимблдонской ветке линии Дистрикт-лайн.
Взрыв в переполненном вагоне поезда на Parsons Green, произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). В результате инцидента, который был вскоре объявлен полицией Лондона терактом, пострадали 29 человек. Буквально сразу Скотленд Ярд сообщил о том, что устройство сдетонировало не полностью. Поиски исполнителя теракта пока не привели к результату.
Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".
По следам произошедшего уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен с "серьезного" до максимального - "критического". Это означает, что новый теракт в британской столице может быть неизбежен.