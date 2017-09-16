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Меркель: мир без ООН был бы значительно хуже

Международная панорама
16 сентября, 11:45 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, сентября. /ТАСС

Канцлер ФРГ отметила значение миротворческих сил, важность принятых в 2015 году Целей устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения по климату

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БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Сегодняшний мир без ООН был бы значительно хуже. Такое мнение выразила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеоподкасте, который был опубликован в субботу на сайте правительства ФРГ.

"Я думаю, что мир без ООН был бы однозначно хуже", - сказала Меркель в преддверии 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается 19 сентября. Канцлер указала в этой связи на значение миротворческих сил, а также отметила важность принятых в 2015 году Целей устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения по климату, которого, по ее мнению, без ООН невозможно было бы достигнуть.

В то же время Меркель признала, что в деле урегулирования международных конфликтов дееспособность Совета Безопасности ООН сильно ограничена из-за возможности постоянных членов накладывать вето на те или иные решения. "Вызывает сожаление, что в том, что касается, например, Сирии, нам так долго не удается выработать общую позицию", - отметила она, призвав продолжить работу по улучшению деятельности ООН.

"Возможно, мы должны привлечь еще большее внимание к нашей собственной "базе" организаций ООН, а именно, к Бонну", - добавила канцлер.

В бывшей столице ФРГ располагается почти два десятка учреждений организации.

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