Меркель: мир без ООН был бы значительно хуже

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БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Сегодняшний мир без ООН был бы значительно хуже. Такое мнение выразила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеоподкасте, который был опубликован в субботу на сайте правительства ФРГ.
"Я думаю, что мир без ООН был бы однозначно хуже", - сказала Меркель в преддверии 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается 19 сентября. Канцлер указала в этой связи на значение миротворческих сил, а также отметила важность принятых в 2015 году Целей устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения по климату, которого, по ее мнению, без ООН невозможно было бы достигнуть.
В то же время Меркель признала, что в деле урегулирования международных конфликтов дееспособность Совета Безопасности ООН сильно ограничена из-за возможности постоянных членов накладывать вето на те или иные решения. "Вызывает сожаление, что в том, что касается, например, Сирии, нам так долго не удается выработать общую позицию", - отметила она, призвав продолжить работу по улучшению деятельности ООН.
"Возможно, мы должны привлечь еще большее внимание к нашей собственной "базе" организаций ООН, а именно, к Бонну", - добавила канцлер.
В бывшей столице ФРГ располагается почти два десятка учреждений организации.