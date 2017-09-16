СМИ: США предложили Барзани отложить референдум в Иракском Курдистане на два года

ТАСС, 16 сентября. США и ряд западных стран предложили главе Иракского Курдистана Масуду Барзани перенести референдум о независимости на два года. Об этом в опубликованном в субботу интервью газете "Аш-Шарк аль- Аусат" заявил глава Социал-демократической партии Курдистана Мухаммед Хаджи Махмуд.

Как сообщалось ранее, специальный представитель президента США при международной антитеррористической коалиции Бретт Макгурк совместно с делегатами из Великобритании, Франции и ООН представили Барзани альтернативный референдуму план. Детали документа официально опубликованы не были.

"Макгурк, представители Великобритании, Франции и ООН предложили отложить референдум, запланированный на 25 сентября, на два года, до заседания ООН по Ираку, на котором обсудят вопрос Иракского Курдистана и референдума о независимости, - утверждает Махмуд. - За это время три страны и ООН попытаются решить перечень проблем между регионом и федеральным правительством".

По словам руководителя Социал-демократической партии Курдистана, Эрбиль настаивает на том, чтобы "вопрос о референдуме был внесен в повестку ООН, установлена дата его проведения".

Ранее в пятницу парламент Иракского Курдистана одобрил планы проведения плебисцита 25 сентября на своей первой сессии с 2015 года. Между тем Багдад выступает против этого, считая решение курдских властей незаконным и противоречащим основному закону Ирака. Центральные власти полагают, что курды и так пользуются определенной политической и экономической независимостью и имеют свои военизированные формирования "пешмерга", которые не выступают под иракским флагом.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.