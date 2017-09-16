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Sky: в связи с терактом в Лондоне задержан 18-летний молодой человек

Международная панорама
16 сентября, 12:54 UTC+3

Задержание было произведено в Дувре

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Материал из 1 страницы
© Andrew Matthews/PA via AP

ТАСС, 16 сентября. 18-летний молодой человек задержан в Дувре в связи с терактом в Лондоне, сообщает Sky News.

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