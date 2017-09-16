Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Египта подтвердил пожизненный приговор Мурси за шпионаж в пользу Катара

Международная панорама
16 сентября, 14:33 UTC+3 КАИР КАИР 16, сентября. /ТАСС

Всего обвиняемыми по делу о шпионаже проходили 11 человек, в том числе и экс-президент Египта

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Египта подтвердил вердикт в отношении бывшего президента Мухаммеда Мурси, приговоренного к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара. Об этом в субботу заявил представитель инстанции.

По его словам, суд не удовлетворил поданную обвиняемым апелляцию и вынес решение о пожизненном заключении, которое в республике равняется 25 годам. Вместе с тем по рассматривавшемуся в рамках общего дела эпизоду об утечках документов, связанных с национальной безопасностью Египта, суд отменил предыдущий вердикт, в соответствии с которым экс-президент должен был получить 15 лет тюрьмы.

Смотрите также

Экс-президент Египта Мурси приговорен к пожизненному заключению за шпионаж

Экс-президент Египта Мурси отверг предъявленные судом обвинения в шпионаже

Суд Каира отказался рассматривать иск о лишении экс-президента Мурси госнаград

В Египте арестован сын экс-президента Мухаммеда Мурси

В отношении трех представителей и сторонников исламистской ассоциации "Братья-мусульмане", проходивших по этому же делу, суд подтвердил решение о высшей мере наказания. Это постановление передано на утверждение верховного муфтия страны.

Всего обвиняемыми по делу о шпионаже в пользу Катара проходили 11 человек. Процесс длился более 1,5 года, и за это время состоялось порядка 100 заседаний. Мурси и еще 10 человек, разделяющих взгляды исламистов, обвинялись "в совершении преступлений с целью получения сведений, представляющих государственную тайну, незаконном присвоении документов компетентных органов, связанных с национальной безопасностью, а также передаче их иностранному государству и вхождении с ним в шпионский сговор с намерениями нанести вред военным, политическим, дипломатическим и экономическим интересам страны". В частности, им инкриминировалась передача Дохе секретных сведений об армии Египта и ее бюджете, в том числе через сотрудников катарского телеканала Al Jazeera.

Весной 2013 года в египетской столице прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки занимавшего в то время пост президента страны, одного из лидеров "Братьев-мусульман" Мурси. Спустя несколько месяцев, 30 июня 2013 года, военные сместили его с должности главы государства. Через некоторое время практически все руководство ассоциации было арестовано, ее деятельность в стране запрещена, а сама она внесена в список террористических организаций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мурси, Мухаммед
Страны
Египет
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
2
Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о Минкультуры
3
Вблизи аэродрома Борисоглебск упал учебно-боевой самолет Як-130
4
Путин признался, что больше всего ценит в людях надежность
5
Греф прокомментировал заявление Даймона о скором крахе криптовалют
6
Греф ожидает через 5-10 лет "гигантский сдвиг" в экономике благодаря внедрению блокчейна
7
Худрук Театра Наций сообщил, что Серебренников поставит спектакль "Чайковский"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама