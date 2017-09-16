Суд Египта подтвердил пожизненный приговор Мурси за шпионаж в пользу Катара

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Египта подтвердил вердикт в отношении бывшего президента Мухаммеда Мурси, приговоренного к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара. Об этом в субботу заявил представитель инстанции.

По его словам, суд не удовлетворил поданную обвиняемым апелляцию и вынес решение о пожизненном заключении, которое в республике равняется 25 годам. Вместе с тем по рассматривавшемуся в рамках общего дела эпизоду об утечках документов, связанных с национальной безопасностью Египта, суд отменил предыдущий вердикт, в соответствии с которым экс-президент должен был получить 15 лет тюрьмы.

В отношении трех представителей и сторонников исламистской ассоциации "Братья-мусульмане", проходивших по этому же делу, суд подтвердил решение о высшей мере наказания. Это постановление передано на утверждение верховного муфтия страны.

Всего обвиняемыми по делу о шпионаже в пользу Катара проходили 11 человек. Процесс длился более 1,5 года, и за это время состоялось порядка 100 заседаний. Мурси и еще 10 человек, разделяющих взгляды исламистов, обвинялись "в совершении преступлений с целью получения сведений, представляющих государственную тайну, незаконном присвоении документов компетентных органов, связанных с национальной безопасностью, а также передаче их иностранному государству и вхождении с ним в шпионский сговор с намерениями нанести вред военным, политическим, дипломатическим и экономическим интересам страны". В частности, им инкриминировалась передача Дохе секретных сведений об армии Египта и ее бюджете, в том числе через сотрудников катарского телеканала Al Jazeera.

Весной 2013 года в египетской столице прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки занимавшего в то время пост президента страны, одного из лидеров "Братьев-мусульман" Мурси. Спустя несколько месяцев, 30 июня 2013 года, военные сместили его с должности главы государства. Через некоторое время практически все руководство ассоциации было арестовано, ее деятельность в стране запрещена, а сама она внесена в список террористических организаций.