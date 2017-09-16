СМИ: группировка ИГ признала факт ликвидации одного из своих главарей на Синае

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КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Ячейка террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), действующая на Синайском полуострове, признала факт ликвидации одного из своих главарей в результате операции египетской армии. Об этом со ссылкой на заявление экстремистов сообщил в субботу телеканал "Аль-Арабия".
По его информации, в ходе рейда египетских сил, последовавшего за вооруженной вылазкой радикалов близ административного центра провинции Северный Синай, города Эль-Ариш, в результате которой 11 сентября погибли 18 военнослужащих, был уничтожен один из наиболее опытных полевых командиров ИГ палестинец Мухаммед Джамаль Абу Даляль. Более известный как Абу Халед аль-Макдаси, этот уроженец сектора Газа долгое время участвовал в боевых действиях на стороне ИГ на территории Ливии, затем по морю перебрался в Газу, а оттуда на Синайский полуостров. Он являлся организатором и непосредственным исполнителем многих терактов, совершенных в последнее время боевиками и направленных против полицейских и жителей Северного Синая.
Армия и полиция Египта несколько лет проводят кампанию против радикальных группировок в северных районах полуострова. Наиболее одиозной из них является "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшая на верность ИГ и сменившая название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"). Именно эта ячейка, как считают в египетских спецслужбах, стоит за большинством террористических атак, осуществленных в стране в минувшие годы.
В последние месяцы после серии терактов в Египте армия значительно усилила борьбу с боевиками на севере Синая и в центральных районах полуострова, а также на юге страны и у границы с Ливией. Наземные операции сил безопасности зачастую проходят при поддержке тяжелой артиллерии и ВВС.