Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: группировка ИГ признала факт ликвидации одного из своих главарей на Синае

Международная панорама
16 сентября, 15:31 UTC+3 КАИР КАИР 16, сентября. /ТАСС

Сообщается, что рейд египетских сил последовал за вооруженной вылазкой радикалов близ города Эль-Ариш

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Ячейка террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), действующая на Синайском полуострове, признала факт ликвидации одного из своих главарей в результате операции египетской армии. Об этом со ссылкой на заявление экстремистов сообщил в субботу телеканал "Аль-Арабия".

Смотрите также

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за атаку на полицейских на севере Синая

ИГ взяло ответственность за нападение на египетских военных на Синае

СМИ: полиция Египта ликвидировала к югу от Каира восемь боевиков

По его информации, в ходе рейда египетских сил, последовавшего за вооруженной вылазкой радикалов близ административного центра провинции Северный Синай, города Эль-Ариш, в результате которой 11 сентября погибли 18 военнослужащих, был уничтожен один из наиболее опытных полевых командиров ИГ палестинец Мухаммед Джамаль Абу Даляль. Более известный как Абу Халед аль-Макдаси, этот уроженец сектора Газа долгое время участвовал в боевых действиях на стороне ИГ на территории Ливии, затем по морю перебрался в Газу, а оттуда на Синайский полуостров. Он являлся организатором и непосредственным исполнителем многих терактов, совершенных в последнее время боевиками и направленных против полицейских и жителей Северного Синая.

Армия и полиция Египта несколько лет проводят кампанию против радикальных группировок в северных районах полуострова. Наиболее одиозной из них является "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшая на верность ИГ и сменившая название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"). Именно эта ячейка, как считают в египетских спецслужбах, стоит за большинством террористических атак, осуществленных в стране в минувшие годы.

В последние месяцы после серии терактов в Египте армия значительно усилила борьбу с боевиками на севере Синая и в центральных районах полуострова, а также на юге страны и у границы с Ливией. Наземные операции сил безопасности зачастую проходят при поддержке тяжелой артиллерии и ВВС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ливия Египет
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
2
Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о Минкультуры
3
Вблизи аэродрома Борисоглебск упал учебно-боевой самолет Як-130
4
Путин признался, что больше всего ценит в людях надежность
5
Греф прокомментировал заявление Даймона о скором крахе криптовалют
6
Греф ожидает через 5-10 лет "гигантский сдвиг" в экономике благодаря внедрению блокчейна
7
Худрук Театра Наций сообщил, что Серебренников поставит спектакль "Чайковский"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама