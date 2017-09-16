Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Саакашвили намерен добиться возможности выступить в Раде

Международная панорама
16 сентября, 16:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, сентября. /ТАСС

По данным издания "Страна", политик планирует провести "масштабный митинг" у здания Верховной рады 19 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который незаконно пересек польско-украинскую границу, намерен во вторник добиться предоставления ему возможности выступить в Раде. Об этом в субботу сообщило издание "Страна".

Смотрите также

Суд Львова не нашел судей для рассмотрения дела о пересечении Саакашвили границы Украины

На Украине суд арестовал второго фигуранта дела о прорыве Саакашвили через границу

Саакашвили объявил о планах приехать в Киев 19 сентября

Минюст Украины: оснований для выдачи Саакашвили Грузии пока нет

"В ближайший вторник, 19 сентября, лидер движения "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, который прорвался в Украину, намерен провести масштабный митинг около Верховной рады, - говорится в сообщении. - Предварительно в 10:00 утра перед парламентом пройдет митинг с требованием предоставить Михаилу Саакашвили право выступить перед депутатами".

По данным издания, настроение у него решительное, дальнейшие действия будут зависеть от ситуации.

Вечером в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины.

Полиция Львова открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также дело о сопротивлении полиции, за что предусмотрено максимальное наказание на срок до 15 лет. В среду, 13 сентября, полиция возбудила третье дело по данному факту, на этот раз по статье "Хулиганство".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
Польша Грузия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Иран сообщил о создании "отца всех бомб"
2
Учебно-боевой самолет Як-130. Досье
3
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
4
Вблизи аэродрома Борисоглебск упал учебно-боевой самолет Як-130
5
Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о Минкультуры
6
Греф ожидает через 5-10 лет "гигантский сдвиг" в экономике благодаря внедрению блокчейна
7
Венесуэла начала публиковать цены на свою нефть в юанях вместо долларов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама