СМИ: Саакашвили намерен добиться возможности выступить в Раде

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КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который незаконно пересек польско-украинскую границу, намерен во вторник добиться предоставления ему возможности выступить в Раде. Об этом в субботу сообщило издание "Страна".
"В ближайший вторник, 19 сентября, лидер движения "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, который прорвался в Украину, намерен провести масштабный митинг около Верховной рады, - говорится в сообщении. - Предварительно в 10:00 утра перед парламентом пройдет митинг с требованием предоставить Михаилу Саакашвили право выступить перед депутатами".
По данным издания, настроение у него решительное, дальнейшие действия будут зависеть от ситуации.
Вечером в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей и попал на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины.
Полиция Львова открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также дело о сопротивлении полиции, за что предусмотрено максимальное наказание на срок до 15 лет. В среду, 13 сентября, полиция возбудила третье дело по данному факту, на этот раз по статье "Хулиганство".