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Иран сообщил о создании "отца всех бомб"

Международная панорама
16 сентября, 16:24 UTC+3 ТАСС

Сверхмощная неядерная бомба весом почти 10 т названа командующим Воздушно-космическими силами Корпуса "стражей исламской революции" по аналогии с американской "матерью всех бомб"

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Материал из 1 страницы
Атомная электростанция в Бушере, Иран

Атомная электростанция в Бушере, Иран

© REUTERS/Raheb Homavandi

ТАСС, 16 сентября. Иран создал сверхмощную неядерную бомбу весом почти 10 т. Об этом сообщил в субботу телеканал Press TV со ссылкой на командующего Воздушно-космическими силами Корпуса "стражей исламской революции" (элитной составляющей иранских ВС) генерала Амира Али Хаджизаде.

ТАСС/Reuters

"По поручению Воздушно-космических сил организация оборонной промышленности изготовила бомбу весом около 10 т. Эти бомбы в нашем распоряжении. Их можно сбрасывать с самолетов Ил, они способны причинить масштабные разрушения", - сказал он.

Военачальник назвал снаряд "отцом всех бомб" по аналогии с американской "матерью всех бомб" - 9,5-тонным снарядом GBU-43, сброшенным в апреле ВС США на Афганистан. Иранская бомба, как утверждает Хаджизаде, весит 9,8 т.

13 апреля Вашингтон нанес авиаудар по тоннельному комплексу ячейки террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в провинции Нангархар. В результате были уничтожены по меньшей мере 36 боевиков.

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