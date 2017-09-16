Иран сообщил о создании "отца всех бомб"

ТАСС, 16 сентября. Иран создал сверхмощную неядерную бомбу весом почти 10 т. Об этом сообщил в субботу телеканал Press TV со ссылкой на командующего Воздушно-космическими силами Корпуса "стражей исламской революции" (элитной составляющей иранских ВС) генерала Амира Али Хаджизаде.

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"По поручению Воздушно-космических сил организация оборонной промышленности изготовила бомбу весом около 10 т. Эти бомбы в нашем распоряжении. Их можно сбрасывать с самолетов Ил, они способны причинить масштабные разрушения", - сказал он.

Военачальник назвал снаряд "отцом всех бомб" по аналогии с американской "матерью всех бомб" - 9,5-тонным снарядом GBU-43, сброшенным в апреле ВС США на Афганистан. Иранская бомба, как утверждает Хаджизаде, весит 9,8 т.

13 апреля Вашингтон нанес авиаудар по тоннельному комплексу ячейки террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в провинции Нангархар. В результате были уничтожены по меньшей мере 36 боевиков.