СБ ООН проведет 21 сентября заседание по КНДР на уровне глав МИД

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ТАСС, 16 сентября. Совет Безопасности ООН проведет 21 сентября заседание, посвященное ракетно-ядерной программе КНДР. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило в субботу AFP. По его информации, страны-члены будут представлены на уровне руководителей внешнеполитических ведомств.
Отмечается, что инициатором встречи выступили США. Дипломаты соберутся в Нью-Йорке на 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.
В пятницу Совбез всемирной организации провел экстренное совещание в связи с очередным ракетным испытанием, проведенным КНДР спустя четыре дня после принятия резолюции 2375, которая предусматривает ужесточение санкций против Пхеньяна.
По итогам дискуссии было принято заявление, в котором осуждались провокационные действия северокорейского руководства, а также говорилось о необходимости полного соблюдения рестрикций, действующих в отношении страны.