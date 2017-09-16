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Опрос: почти половина французов выступает за закрытие границ страны для мигрантов

Международная панорама
16 сентября, 17:18 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 16, сентября. /ТАСС

Кроме того, по данным службы Ipsos, 75% опрошенных опасаются, что среди беженцев во Францию могут проникнуть террористы

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ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Почти половина граждан Франции - 46% выступают за закрытие границ республики для мигрантов. Об этом в субботу сообщило агентство France Presse со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Ipsos.

Как показало исследование, 53% французов полагают, что "в стране слишком много мигрантов". Это меньше, чем в 2016 году, когда такое мнение разделяли 57%, но больше, чем в других государствах, где с подобной точкой зрения согласны 48%. "Франция находится в числе стран, которые наиболее негативно относятся к приему мигрантов", - прокомментировал результаты опроса представитель Ipsos Ив Бардон.

При этом, согласно данным социологической службы, 61% респондентов считает, что большинство прибывающих во Францию переселенцев - это так называемые экономические мигранты. 75% опрошенных заявили о том, что опасаются проникновения на территорию республики вместе с беженцами террористов.

Исследование проводилось с 24 июня по 8 июля в 25 странах, в том числе в Великобритании, Испании, Италии, США и Турции. В опросе приняли участие почти 18 тыс. человек в возрасте от 16 до 64 лет.

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