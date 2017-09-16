Полиция проводит обыск в графстве Суррей по делу о теракте в Лондоне

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Лондонская полиция эвакуировала людей и проводит в настоящее время обыск в одном из домов в городе Санбери графства Суррей на юге Англии. Об этом Скотленд-Ярд сообщил на своем официальном сайте.

"Полиция осуществила эвакуацию [людей] и проводит обыск по одному из жилых адресов в [городе] Санбери, графство Суррей. Эвакуация является предупредительной мерой после ареста мужчины в Дувре, графство Кент, осуществленного примерно в 07:50 (09:50 мск) этим утром в связи с расследованием теракта на станции метро Parsons Green в пятницу, 16 сентября. Офицеры приступили к эвакуации примерно в 13:40 (15:40 мск) сегодня. Жители домов, непосредственно прилегающих к адресу [по которому проводится обыск], также были эвакуированы в качестве предупредительной меры", - сказано в сообщении полиции британской столицы.