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Пентагон не стал комментировать сообщения о создании Ираном сверхмощной бомбы

Международная панорама
16 сентября, 17:46 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Ранее сообщалось, что Тегеран создал "отца всех бомб" - неядерный снаряд весом почти 10 т

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ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министерство обороны США отказалось в субботу комментировать информацию о создании Ираном сверхмощной неядерной бомбы. Представитель пресс-службы военного ведомства не стал предоставлять ТАСС реакцию Вашингтона на сообщения о появлении такого снаряда на вооружении иранских ВС.

"Я предлагаю вам обратиться к правительству Ирана за комментариями и подтверждением корректности их заявления", - сказал он.

Как сообщил в субботу телеканал Press TV со ссылкой на командующего Воздушно-космическими силами Корпуса "стражей исламской революции" (элитной составляющей иранских ВС) генерала Амира Али Хаджизаде, Тегеран создал сверхмощную неядерную бомбу весом почти 10 т.

Военачальник назвал снаряд "отцом всех бомб" по аналогии с американской "матерью всех бомб" - 9,5-тонным снарядом GBU-43, сброшенным в апреле ВС США на Афганистан. Иранская бомба, как утверждает Хаджизаде, весит 9,8 т.

13 апреля Вашингтон нанес авиаудар по тоннельному комплексу ячейки террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в афганской провинции Нангархар. В результате были уничтожены по меньшей мере 36 боевиков.

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