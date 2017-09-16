Волкер планирует снова встретиться с Сурковым в октябре

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КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС./ Новая встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера может состояться в октябре. Об этом в субботу заявил Волкер на конференции "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.
"Я встречался с господином Сурковым, и мы будем встречаться еще раз в октябре",- сообщил он.
Американский дипломат также сказал, что посетит неконтролируемую Киевом территорию Донбасса, "когда она вернется под контроль Украины".
21 августа Сурков провел в Минске первую встречу с Волкером после его назначения. Помощник президента РФ выразил удовлетворение состоявшейся беседой, назвав ее "полезной и конструктивной".
По его словам, он и его собеседник согласились, что "текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию".