Генпрокурор Украины: Саакашвили может решить вопрос гражданства лишь через суд

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КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС./ Обращение в суд является единственным законным способом решения проблемы украинского гражданства экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом в субботу заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в кулуарах конференции "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.
"Есть вопрос по указу президента? [Надо идти] в суд, а в нашей стране привыкли идти на "майдан",- сказал Луценко, говоря о ситуации вокруг гражданства Саакашвили. Он подчеркнул, что суд - "это единственный законный и нормальный способ решения этого спора о гражданстве".
При этом генпрокурор выразил надежду, что Саакашвили 19 сентября приедет в Киев именно с этой целью. "Я надеюсь, что он приезжает, чтобы занести заявление в суд",- сказал Луценко.
Ранее Саакашвили анонсировал свой визит в украинскую столицу 19 сентября. Сейчас он совершает поездки по другим городам страны.
Экс-президент Грузии, против которого на родине выдвинут ряд обвинений в совершении уголовных преступлений, в мае 2015 года получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область. В ноябре 2016 года он подал в отставку, основал свою партию и стал выступать с критикой власти.
Президент Украины Петр Порошенко 26 июля 2017 года, когда Саакашвили находился в США, лишил его гражданства.
10 сентября, Саакашвили вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Полиция Львова, куда Саакашвили позднее прибыл с намерением встретиться с представителями своей партии для определения дальнейших действий, открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы.