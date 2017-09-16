Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпрокурор Украины: Саакашвили может решить вопрос гражданства лишь через суд

Международная панорама
16 сентября, 18:50 UTC+3 КИЕВ

Юрий Луценко выразил надежду, что экс-глава Одесской области приедет в Киев 19 сентября именно с этой целью - занести заявление в суд

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС./ Обращение в суд является единственным законным способом решения проблемы украинского гражданства экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом в субботу заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в кулуарах конференции "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.

"Есть вопрос по указу президента? [Надо идти] в суд, а в нашей стране привыкли идти на "майдан",- сказал Луценко, говоря о ситуации вокруг гражданства Саакашвили. Он подчеркнул, что суд - "это единственный законный и нормальный способ решения этого спора о гражданстве".

При этом генпрокурор выразил надежду, что Саакашвили 19 сентября приедет в Киев именно с этой целью. "Я надеюсь, что он приезжает, чтобы занести заявление в суд",- сказал Луценко.

Ранее Саакашвили анонсировал свой визит в украинскую столицу 19 сентября. Сейчас он совершает поездки по другим городам страны.

Экс-президент Грузии, против которого на родине выдвинут ряд обвинений в совершении уголовных преступлений, в мае 2015 года получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область. В ноябре 2016 года он подал в отставку, основал свою партию и стал выступать с критикой власти.

Президент Украины Петр Порошенко 26 июля 2017 года, когда Саакашвили находился в США, лишил его гражданства.

10 сентября, Саакашвили вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Полиция Львова, куда Саакашвили позднее прибыл с намерением встретиться с представителями своей партии для определения дальнейших действий, открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Учебно-боевой самолет Як-130. Досье
2
Белый дом: предложения США по реформам в ООН поддержали 120 государств
3
Пентагон не стал комментировать сообщения о создании Ираном сверхмощной бомбы
4
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
5
Вблизи аэродрома Борисоглебск упал учебно-боевой самолет Як-130
6
Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о Минкультуры
7
Иран сообщил о создании "отца всех бомб"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама