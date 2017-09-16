Канадские инструкторы обучили за два года более 5,5 тыс. украинских солдат

ОТТАВА, 16 сентября. /ТАСС/. Канадские инструкторы уже обучили более 5,5 тыс. солдат и офицеров Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Канады, которое поступило в субботу в представительство ТАСС.

"С сентября 2015 года, когда началась миссия [канадских военных инструкторов], обучение прошли уже более 5 тыс. 580 военнослужащих украинских Вооруженных сил", - отметили в ведомстве.

В минобороны также проинформировали, что 16 сентября у канадского контингента на Украине сменился командир. "Вместо подполковника Марка Любинецки командование Международным центром поддержания мира и безопасности на Украине поручено подполковнику Кристоферу Ривзу", - сообщили в министерстве.

С 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. В канадском оборонном ведомстве ранее заявили, что операция Unifier - это не боевая миссия, она направлена на обучение солдат и офицеров украинской армии тактике боевых действий, военной логистике, а также таким навыкам, как оказание первой помощи раненым.